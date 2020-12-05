TİM ve THY işbirliği ihracatı uçuracak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat seferberliği kapsamında ihracatçının hava kargo kullanımını artırmak ve lojistik maliyetlerini azaltmak için Türk Hava Yolları (THY) ile indirimli hava kargo taşımacılığına yönelik önemli bir anlaşma imzaladı. İşbirliği ile THY'nin lojistik markası Turkish Cargo, 22 ülkede, 28 destinasyonda Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında yüzde 30'a varan indirim uygulayacak. Toplam 5 milyar doların üzerinde ek ihracat gelirine ulaşılabileceği belirtilen anlaşmanın protokol töreni TİM Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın katılımıyla gerçekleşti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada yaşadığımız çağda havacılık sektörünün, tüm dünyada belirleyici bir rekabetçi güç olarak öne çıktığını belirtti. Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "TİM ile THY arasında hayata geçecek bu protokolü ülkemizin ekonomik hedefleri açısından çok önemli buluyorum. THY ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ülkemizin menfaatlerine adanmış, sürekli büyüme yolunda gayret gösteren iki güzide kurumumuz. THY tarafından kargo taşımacılığında hizmet bedeli avantajı sağlanması, ihracatçılarımızın rekabet güçlerini artırmasına katkı sağlayacak. İhracatçılarımızın talep edeceği hizmetler, Turkish Cargo'nun iş hacmi hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır." THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise "İracatımız için stratejik öneme sahip olduğunu belirlediğimiz toplam 28 destinasyonda mart sonuna kadar toplam 75 bin tonluk kapasiteyi, yüzde 10 ila 30 arasında değişen indirim oranlarıyla ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi. 4 kıtayı kapsayan bu kampanya ile birlikte ihracatçıların rekabet güçlerini daha da artıracaklarını söyleyen İlker Aycı, "İhracatçımızın imkân ve kabiliyetlerini arttırmaya, güvenilir lojistik ortağı olmaya ve küresel ticari faaliyetlerinde kolaylaştırıcı rol oynamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.TİMBaşkanı İsmail Gülle ise yaptığı değerlendirmede "Türkiye ihracatla, ihracat da THY'nin kanatlarında yükselecek. Turkish Cargo da küresel salgının en zorlu döneminde ihracatın lojistik yükünü başarıyla sırtlayarak 'Güvenilir Tedarikçi Liman Türkiye' algısına da önemli bir destek verdi" dedi. Gülle, şöyle devam etti: "Pandemi etkisinin en yoğun hissedildiği mayıs ayında, hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10'u aştı. İnşallah bu protokolle hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Çünkü ihracat bir takım ve organizasyon gerektiren ciddi bir süreç. "