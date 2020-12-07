Kasım ayında havalimanlarında yolcu sayısı yaklaşık 6,2 milyon oldu

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCU SAYISINDA ARTIŞ

İstanbul Havalimanı'nda kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 849, dış hatlarda ise 10 bin 554 olmak üzere toplamda 15 bin 403 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 526 bin 368, dış hatlarda 1 milyon 216 bin 863 olmak üzere toplamda 1 milyon 743 bin 231 olarak gerçekleştiği açıklandı. Ocak ve Kasım ayını kapsayan 11 aylık dönemde ise 170 bin 699 uçak ve 21 milyon 733 bin 944 yolcu trafiği gerçekleştiği açıklandı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2020 yılının ilk on bir aylık döneminde 34.218 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 204 bin 917 uçak trafiği gerçekleşti.

11 AYLIK DÖNEMDE 76 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

2020 yılı Ocak ve Kasım ayını kapsayan 11 aylık verilerinde yer aldığı açıklamada, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 533 bin 283, dış hatlarda ise 260 bin 616 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 979 bin 959 uçak trafiğine hizmet verildiği bildirildi.

11 aylık dönemde iç hat yolcu trafiğinin 46 milyon 664 bin 646, dış hat yolcu trafiğinin 30 milyon 061 bin 253 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 76 miyon 773 bin 550 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği iç hatlarda 464 bin 642 ton, dış hatlarda ise 1 milyon 720 bin 714 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 185 bin 356 tona ulaştı.