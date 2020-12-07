SERKA, bölgeyi kalkındırıyor!

Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinin kalkınma projelerinin devlet eliyle gerçekleşmesi amacıyla 2010 yılının Nisan ayında kurulan Serhat Kalkınma Ajansı, şimdiye kadar 469 proje hayata geçirdi.

Kapsadığı illere gerçekleştirilen 302 milyonluk yatırımın 157 milyonunu SERKA hibe olarak sağladı. SERKA, ağırlıklı olarak İmalat ve gıda sanayi, turizm, tarım, hayvancılık ve hizmet sektörlerinde destek verdi. Kars Peynir Müzesi, Ardahan Kafkas Arı Konağı, Sarıkamış Turizmini Canlandırma Projesi, Çıldır Gölünün turizme kazandırılması, Ağrı Kent Yaşam Merkezi, Iğdır Hayvan Hastanesi projesi, Kars Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz Dağıtım Projesi gibi sosyal alanda da birçok projeye imza atan SERKA, bölgenin kalkınması için çalışmalarını sürdürüyor.

10 yılda 469 proje hayata geçirildi



SABAH'ın sorularını yanıtlayan SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, bölge illerinin kalkınması için koordineli bir kalkınma hamlesi gerçekleştirildiğini söyledi. Taşdemir; "Serhat Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Nisan ayı itibariyle faaliyetlerine başladı. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan SERKA, Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak için her yıl hibe programları tasarlamakta ve uygulamaktadır. Serhat Kalkınma Ajansı 2010 yılından itibaren faaliyet yürüttüğü bu dört ilde 469 proje ile 157 milyon TL tutarında hibe desteği sağladı. Eş finansmanlar ile birlikte 302 milyon TL tutarında bir yatırımın gerçekleştirilmesi sağlandı" dedi.





Üretim ve turizm başta geliyor



Destek verilen yatırımların ağırlıklı olarak imalat, gıda sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık olduğunu bildiren Taşdemir, şunları söyledi; "KOBİ'lere sağlanan projeler ile imalat sanayi, gıda sanayi, turizm, tarım, hayvancılık ve hizmet sektörleri desteklenmektedir. Bu kapsamda uygulanan programların uygulama alanlarına ve özel amaçlarına bakıldığında ise aşağıdaki 3 ana öncelik etrafında şekillendiği görülmektedir. İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini sağlayacak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini kolaylaştırıcı ve işletmelerin rekabet güçlerini artırıcı faaliyetler, Bölgedeki turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması, yöreye özgü alternatif turizm imkânlarının değerlendirilmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler, Kümelenme potansiyeli arz eden gıda sanayi ve tekstil sektörüne yönelik yeni yatırımlardır."

Bölgenin tanıtımı için birçok proje hayata geçti

Bölgede toplum yararına ve kentlerin tanıtım ürünlerinin yaygınlaşmasına da yönelik birçok proje SERKA ile hayata geçirildi. Kars Peynir Müzesi, Ardahan Kafkas Arı Konağı, Sarıkamış Turizmini Canlandırma Projesi, Çıldır Gölünün turizme kazandırılması, Ağrı Kent Yaşam Merkezi, Iğdır Hayvan Hastanesi projesi, Kars Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz Dağıtım Projesi gibi önemli projelere öncülük eden SERKA, Çıldır Gölü kıyısında inşa edilen Kütük Ev konseptindeki tesis ile gölün turizme kazandırılmasını da sağladı. Kars'da uygulanan proje ile Kaleiçi Mahallesinde yer alan Kümbet Camii restore edildi. Evliya Camii avlu ve meydanında çevre ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca abdesthane ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulanan proje ile yeni kurulan 2. Etaptaki 83 parsel alan için altyapı ve güvenlik ortamı bakımından eksikliklerinin giderilmesi amaçlanarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirildi.

2021 yılı özel sektör yılı olacak



Gelecek yıllarda SERKA'nın çalışmaları hakkında konuşan Taşdemir, şunları söyledi; "Doğal zenginliğiyle tanınmış, turizm ve tarımsal ürünleriyle markalaşmış, sınırları aşan kültürel mirasın imkânlarından yararlanmış, rekabet gücü yüksek işletmeleriyle ülkenin Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan ticaret ve lojistik merkezi bir Serhat Bölgesi" Bu vizyon doğrultusunda amaç ve hedeflerimizi stratejik çalışmalarımız sonucunda belirlemekteyiz. 2018 yılından 2020 yılına kadar; kadınlar ve gençleri konu alan sosyal projelere, turizme ve yöresel ürünlere odaklanmıştık. Bu konularda mali destekler verip büyük bütçeli güdümlü projeler yaptık. Çalışmalar tamamlandıkça bu başlıklarda ivme kaydettiğimizi gördük. Bu nedenle 2021 yılında çalışma yapacağımız konuları ve içeriklerini değiştirmeye karar verdik. İmalat Sanayi, kırsal ekonomi ve turizm konularını çalışma yapacağımız alanlar olarak belirledik. Son yıllarda özel sektöre daha az destek verdiğimiz için 2021 yılı ve sonraki süreçte verilecek olan mali desteklerin büyük çoğunluğunu özel sektöre vereceğiz."

SERKA'dan Belediyelere büyük destek

SERKA'nın bölgede bulunan belediyelere verdiği proje desteklerinden de bahseden SERKA Genel Sekreteri, vatandaşların hizmetine sunulacak bir çok çalışmada deste olduklarını belirtti. Taşdemir; "Ajansımız yaptığı çalışmalarda Bölgede yerel yönetimlerle sıkı bir işbirliği kurmaktadır. Özellikle belediyeler il, ilçe ve belde merkezlerindeki en önemli paydaş kuruluşlardır. Ajansımızın verdiği destekler farklı sorunlara yönelik çözümler sunmaktadır. Belediyelerin kendi kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilerek sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler yapılmıştır. Bu kapsamda personele teknik eğitimler verilmiş, Bölgede olmayan bilgi ve hizmeti sağlamaya yönelik danışmanlık destekleri sağlanmıştır. Bölgenin ve ürünlerin tanıtımına yönelik tanıtım filmleri, reklamlar ve belgesel çekimleri yapılmış, coğrafi işaret, marka tescilleri gerçekleştirilmiştir. Bölgemiz illerinde, ilçelerinde, beldelerinde insanların sosyalleşebileceği kaliteli vakit geçirebileceği rekreasyon alanları sosyal yaşam alanları ve farklı gruplara yönelik yaşam merkezleri esikleri bulunmaktadır. Bu gibi sosyal ve kentsel problemlerin çözümüne yönelik Ajansımız olarak ilgili yerel yönetimlerle proje uygulamaları gerçekleştirdik ve bu tür destekleme faaliyetlerimizi devam ettireceğiz"

3 bin kişilik istihdam desteği



Bölgede gerçekleştirilen SERKA yatırımları ile 3 bin kişi istihdam edildi. Projelerin hayata geçirilmesinde istihdamında önemli bir rol oynadığını ifade eden İbrahim Taşdemir; "Ajansımızın her yıl uyguladığı Mali Destek Programları kapsamında desteklenecek projelerin değerlendirtilmesinde dikkate alınan en önemli kriterlerden biri de projenin oluşturacağı yeni istihdam sayısıdır. Özellikle özel sektöre yönelik uygulanan projelerde istihdam hedefi birinci önceliktedir. Ülkemizde ve bölgemizde KOBİ'ler yeni istihdamların sağlanmasında ve sürekliliğinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle mali destek programlarımız, bölgemiz için önemli potansiyellere sahip sektörlerde istihdamı artırıcı projelere öncelik sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Ajansımızın kurulduğu tarihten itibaren uyguladığı projeler sonucunda yaklaşık 3 bin yeni istihdam oluşmasına katkı sağlamıştır" dedi.