Son dakika: Yüz binlerce çalışana yeni ikramiye geliyor! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte o tarih...

Son dakika haberi: 500 bin kamu işçisi ikramiye (ilave tediye) için gün sayıyor. Kamu işçilerine 14 Aralık'ta ikramiyenin son taksiti yatırılacak. İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.
İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.
Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 14 Aralık'ta ödenecek. İşçilerin hesabına en az 911,73 lira yatırılacak.
KİM NE KADAR ALACAK?