Son dakika: Yüz binlerce çalışana yeni ikramiye geliyor! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte o tarih...

Son dakika haberi: 500 bin kamu işçisi ikramiye (ilave tediye) için gün sayıyor. Kamu işçilerine 14 Aralık'ta ikramiyenin son taksiti yatırılacak. İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.