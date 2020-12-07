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: Yüz binlerce çalışana yeni ikramiye geliyor! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte o tarih...

Yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren haberi geldi. Kamu işçilerine 14 Aralık'ta 13 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. 500 bin çalışanın hesabına en az 911 TL yatırılacak. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Peki hangi çalışan ne kadar ikramiye alacak? İşte tediye ödemeleriyle ilgili son dakika haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 7.12.2020 09:20 Son Güncelleme: 7.12.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika: Yüz binlerce çalışana yeni ikramiye geliyor! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte o tarih...

Son dakika haberi: 500 bin kamu işçisi ikramiye (ilave tediye) için gün sayıyor. Kamu işçilerine 14 Aralık'ta ikramiyenin son taksiti yatırılacak. İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 14 Aralık'ta ödenecek. İşçilerin hesabına en az 911,73 lira yatırılacak.

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Son dakika: Yüz binlerce çalışana yeni ikramiye geliyor! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte o tarih...
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