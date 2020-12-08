Son dakika: En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Merakla beklenen liste yayınlandı...

Son dakika haberi: İkinci el online pazarda, bu yılın kasım ayında en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. İkinci el araç satın almak isteyenler internet üzerinden 'ikinci elde hangi araç ne kadar satıyor' 'ikinci el araç satışları' sorgulamalarını hızlandırdı. Öte yandan toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.