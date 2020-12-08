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: En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Merakla beklenen liste yayınlandı...

İkinci el otomobil piyasasını takip eden vatandaşlar, internet üzerinden hangi aracın ne kadar sattığını merak ediyor. Gelen haberine göre; ikinci el online oto pazarında en çok satılan 10 araç belli oldu. Peki hangi araç ne kadar sattı? İkinci el satış piyasası ne durumda? İşte merakla beklenen ikinci el otomobil satış rakamları...

AA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 16:46 Son Güncelleme: 8.12.2020 16:55 ABONE OL
Son dakika: En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Merakla beklenen liste yayınlandı...

Son dakika haberi: İkinci el online pazarda, bu yılın kasım ayında en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. İkinci el araç satın almak isteyenler internet üzerinden 'ikinci elde hangi araç ne kadar satıyor' 'ikinci el araç satışları' sorgulamalarını hızlandırdı. Öte yandan toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

İŞTE İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATILAN ARAÇLAR

10. 4 bin 696 satış - Toyota

9. 6 bin 452 satış - Peugeot

8. 6 bin 765 satış - Hyundai

7. 6 bin 897 satış - Mercedes - Benz

6. 7 bin 360 satış - BMW

5. 7 bin 798 satış - Opel

4. 13 bin 508 satış - Fiat

3. 14 bin 193 satış - Ford

2. 17 bin 418 satış - Renault

1. 19 bin 662 satış - Volkswagen

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Son dakika: En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! Merakla beklenen liste yayınlandı...
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