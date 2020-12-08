Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından zam iddialarına yalanlama geldi! Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi ücretleri...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, TC kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve harç bedellerine zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı" şeklindeki haberlere yalanlama geldi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir." dedi.