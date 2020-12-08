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haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! O ödemeler bugün hesaplara yatacak...

haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 09:26 Son Güncelleme: 8.12.2020 09:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! O ödemeler bugün hesaplara yatacak...

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SED ödemelerinin 8-15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirtti. Bakan Selçuk, aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuk için 136 milyon TL ödeme yapacaklarını belirterek, "SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" dedi.

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Son dakika haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! O ödemeler bugün hesaplara yatacak...
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