Nakdi ücret desteği ve SED ödemeleri başladı

Hükümet kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerine dün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin dün itibarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başladığını açıkladı. Bakan Selçuk, "Aralıkta SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.Ödemelerin 8-15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade eden Selçuk, "SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" diye konuştu. Bakan Selçuk, ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.