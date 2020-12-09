Tarım ve Orman Bakanlığı ile MEB arasında işbirliği

Tarım-Orman sektörünün bilime ve bilgiye dayalı bir sektör olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, bir sıçrama olacaksa, bunun ancak bilgi ile pratik ve teorinin birlikteliğiyle olacağını ifade etti. Bu kapsamda eğitime, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem ve destek verdiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, bu yıl içerisinde hayata geçen Tarım-Orman Akademisi başta olmak üzere, yapılan çalışmalardan örnekler verdi.

"İlk dersini benim verdiğim Tarım-Orman Akademimizde; bugüne kadar 70'ten fazla akademisyen ve uzman ders verdi. Uzman kadromuzca hazırlanan onlarca videoyu ve özellikle de interaktif dersleri sadece üreticilere değil, gençlerimizin, öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Ayrıca sistem içinde yer alan Dijital Tarım Kütüphanesinde de, merak edilen binlerce kitabı erişime açtık. Tarım bilimleri, araştırma ve uygulamaları için, üniversitelerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. "Çocuklar Doğanın Dilini Öğreniyor" projesi kapsamında gençlerin doğa sevgisini artırmak adına ülke genelinde tabiat eğitimleri düzenliyoruz. Yine "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projemizle; ilk ve ortaokulda okuyan 10 milyon öğrencimizin kendi adına bir fidan dikmesini sağladık. Lider Çocuk Tarım Kampı projemiz ile ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya, gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla çeşitli etkinlikleri gerçekleştiriyoruz."

"METEOROLOJİK OKURYAZARLIĞI ARTIRACAĞIZ"

Bakan Pakdemirli, eğitim için atılan son adıma getirdi sözü. Öncelikle, İklim değişikliğinin de etkisiyle, meteorolojik bilginin öneminin daha da arttığını belirtti. Ancak Meteorolojik bilginin öğrenilmesi kadar, nasıl kullanılması gerektiği de önemli bir husus. Bakan Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan son protokollerin detaylarını paylaştı; "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü" ile imzalanacak bu protokolle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanların meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıklarının artırılmasını hedefliyoruz. Afet ve acil durumlar dışında da meteorolojik okuryazarlığın artırılması için oluşturulan "Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezinin" (Meteoroloji Tırı) protokol kapsamında aktif olarak kullanılmasını planlıyoruz" dedi.

"BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE METEOROLOJİK GÖZLEM SİSTEMLERİ KURACAĞIZ"

Bir diğer işbirliği protokolü de; "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ile imzalandı. Bakan Pakdemirli, "Bu protokol ile bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik gözlem sistemleri kuracağız. Böylece özel yetenekli öğrencilerin hava olayları, iklim ve iklim değişikliği konuları ile ilgili bilgileri uygulamalı olarak öğrenmelerini, bu kapsamda proje çalışmaları yapmalarını sağlamış olacağız. Ayrıca bilim ve sanat merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenlerin gelişimleri için teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesini de planlıyoruz" dedi.

İki işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından Bakan Pakdemirli bu kez de Uluslararası Uzay İstasyonu Astronotları İle Amatör Telsiz Görüşmesi gerçekleştirdi.

"BUGÜNE KADAR UZAYA 100'DEN FAZLA METEOROLOJİK UYDU FIRLATTIK"

Uzay teknolojileri, Bakanlığımız için de oldukça özel ve önemli bir yere sahip diyen Bakan Pakdemirli, telsiz görüşmesi öncesinde, uzay teknolojilerinin özellikle meteoroloji alanında yaygın olarak kullanıldığını belirtti. Pakdemirli; "Bugüne kadar uzaya 100'den fazla meteorolojik uydu fırlattık. Bu uydularla hem atmosfer ve hava tahmini yaptık, hem de tarım, turizm, iklim, enerji, orman yangını gibi birçok alanda da çok önemli veriler sağladık" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7/24 anlayışıyla; tarım, havacılık, savunma, ulaştırma ve turizm gibi sektörlere, tahmin, uyarı ve veri hizmeti sağladığını da ifade eden Bakan Pakdemirli, son 2,5 yılda yapılan çalışmalardan örnekler verdi. "Anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin, daha hızlı sunulması için, ülke genelinde, tam 168 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk. Böylece hava tahmin tutarlılığını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Antalya'da, dünyada sayılı havalimanlarında bulunan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemini kurduk. "3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne meteoroloji personelimizi dâhil ederek, Antarktika'da Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber; yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık" dedi.

'ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU' İLE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Daha sonra, uzaya gönderilmiş en büyük uzay aracı olan 'Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içinde bulunan Astronot Victor Glover ile amatör telsiz aracılığı ile görüşen Bakan Pakdemirli, bu görüşmenin uzay istasyonu ülkemiz üzerinden geçerken, kendi kurduğumuz ekipmanlarla gerçekleşen bir görüşme olması nedeniyle ilk olduğunu da vurguladı.