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E devlet ile 1000 TL başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama ekranı!

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için 1000 TL başvurusu yoğun ilgi görüyor. Devlet tarafından sağlanan imkandan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Daha önce birinci ve ikinci faz ödemeleri tamamlanan yardım parasının ardından, üçüncü faz dönemi de başvurularını sürdürüyor. Bilindiği üzere Yardımlar PTT aracılığıyla evlere teslim ediliyor. Pandemi destek parasına başvuruda bulunmamış olan vatandaşlar sorgulamalara hız kazandırdı. Peki nasıl yapılır? E devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama

Giriş Tarihi: 10.12.2020 08:39 Son Güncelleme: 10.12.2020 08:40 ABONE OL
E devlet ile 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama ekranı!

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen pandemi sosyal destek parası sorgulanıyor. Aralık ayına girdiğimiz şu dönemlerde koronavirüs kaynaklı ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere bu destek ödemeleri için başvurular e devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. E devlet aracılığı ile alınan başvuruların sonucunda şartları karşılayan vatandaşlara ilk iki faz ödemelerinin ardından gözler 3.faz ödemelerine çevrildi. Peki 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım başvurusu son günlerde epey araştırılıyor. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

İşte, 1000 TL sosyal yardım parası ile E Devlet başvuru sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

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KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI ALAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sebebiyle verilen sosyal destek parası yardımlarından kimlerin yararlanamayacağını da açıkladı.

Bu göre;

– Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

– 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

– 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

– İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

– İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULA

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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E devlet ile 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama ekranı!
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