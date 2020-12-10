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Daikin 53 milyon dolar yatırım yapacak

Giriş Tarihi: 10.12.2020 ABONE OL
Daikin 53 milyon dolar yatırım yapacak
DAIKIN Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, gelecek yıl Türkiye'ye 53 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını bildirdi. Bu kapsamda split klima üretimini artırmak için yeni hat kuracaklarını kaydeden Önder, "Buradan gelecek kapasite artışıyla ihracatımızı 100 milyon dolar artıracağız. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez bizim kuracağımız VRV denilen çoklu merkezi klima yatırımını hayata geçiriyoruz. Yılda 50 bin adet üretmeyi planlıyoruz, bunun 40 binini ihraç edeceğiz" dedi. Önder, bin 400 kişilik istihdamın ise gelecek yıl 2 bin 100'e çıkacağını belirtti.
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Daikin 53 milyon dolar yatırım yapacak
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