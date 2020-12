Korsan duraklar 900’ü aştı

İstanbul Emniyeti'nin yaptığı yoğun denetimlere rağmen korsan taksi sayısı her geçen gün artıyor. İnternet sitesi kurup buradan telefon numarası paylaşan korsanlar, işi büyütüp 'Bikorsan' adı verilen aplikasyon uygulamalarını da devreye almaya başladı. Taksiciler Odası'nın yaptığı araştırmalara göre sadece İstanbul'da 52 tane korsan taksinin internet sitesi bulunuyor. Ancak bazı büfe, bakkal, kafe gibi yerlerin durak şeklinde çalıştığı, bu yerleri korsan taşımayı el altından organize ettiği, bunlarla birlikte durak sayısının 900'ü aştığı belirtiliyor. İstanbul Emniyeti'nin raporlarına göre yaklaşık 6 bin araç korsan taşımacılık yapıyor. Ancak taşımacılık sektörünün oyuncuları, tespit edilemeyenlerle birlikte korsan araç sayısının 15 bini bulduğunu iddia ediyor. Korsan taksicilik nedeniyle devletin yıllık 200 milyon TL'ye yakın vergi kaybı olduğu öngörülüyor. Gerek taksiciler gerekse 9+1 araçlarla turizm taşımacılığı yapanlar korsan taşımacılığa karşı isyanda.



ARKADAN DOLAŞIYORLAR

İstanbul Emniyeti korsan araçlarla çok güçlü bir mücadele yürütüyor. Buna göre 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 22 bin 637 araca ceza kesildi. 01.01.2019- 31.08.2019 tarihleri arasında ise 7.781 araca cezai işlem uygulandı. Emniyetin korsan aracı tespit etmesi halinde 6.141 TL idari para cezası uyguluyor ve araç 60 gün trafikten men ediliyor. Ancak büyük korsan durakları bu işin de arkasından dolaşmanın formülünü buldu. Minareyi çalarken kılıfını hazırlayan korsan duraklar, paravan araç kiralama şirketi kurmaya başladı. Korsan çalışacak olan araçları da bu şirkete kaydetti. Emniyetin aracı yakalamasını ve bağlamasının ardından İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvuru yapan korsan araç durak sahipleri, "Bu aracın sahibi biziz. Aracı verdiğimiz kişi korsan taksi yapmış. Bizim aracımızın bu süreçlerle bağlantısı yok. Aracımızı almak istiyoruz" şeklinde beyanatlarla aracı geri istiyor. Ortalama 60 gün trafikten men cezası yiyecek olan bu araçlar, mahkeme sürecine göre ortalama 10 gün ila 1 ay içinde geri alınıyor.



EHLİYETLERİNE EL KONULMALI

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli, korsan taşımacılığı önüne geçmek için 2918 sayılı kanunla 30 ila 60 gün arasında trafikten men cezası getirildiğini hatırlatarak, "Yine de sistem devam ediyor. Çözüm için korsan taşımacılık yapan kişilerin de ehliyetine el konulmalı" dedi. Korsan taşımacılığın idari suç olduğuna dikkat çeken Telli, "TCK kapsamında tanımı olan bir suç haline gelmeli" diye konuştu.



MİNİBÜSLER DE KORSAN TAŞIYOR

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, korsan taşımacılığın sadece araçlarla sınırlı olmadığını, son dönemde minibüslerin de korsan taşımacılık yapmaya başladığını söyledi. Yıldırım, "Adam ahbap-çavuş ilişkisiyle Trakya'dan İstanbul'a her gün yolcu taşıyor. Hem can güvenliği tehlikeye atılıyor hem de ciddi bir vergi kaybı yaşanıyor. Bu korsan taşımacılıkla ilgili daha sert yaptırımların bir an önce gündeme alınması gerekiyor" diye konuştu.



DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR GETİRİLMELİ

Günay Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Günay, D2 ve TÜRSAB yetki belgesi alan firmaların çok sıkı denetimlerden geçtiğini belirterek, "Resmi taşıma yapan birçok şirketin İstanbul Belediyesi aylardır yol belgesi vermediği için araçları bağlanıyor. Bunlar resmi taşımacılık hakkına sahip olan şirketler. Bu şirketler vergisini ödemesine rağmen iş yapmakta zorlanırken korsan taşımacılık yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Bunlara daha ağır yaptırımlar olmalı" dedi.



KADINLAR DA SİSTEME DAHİL OLMAYA BAŞLADI

Sistemde son moda araçlardan minibüse kadar her araç bulunuyor. Ağırlıkla erkek şoförlerin çalıştığı korsan araç sistemine son dönemde kadınların da dahil olduğu belirtiliyor. Bir durağa haftalık 350 TL ödeyen korsan taksi şoförleri, yol, köprü ve benzin masrafı çıktıktan sonra günlük 500 ve üzeri gelir elde ediyor.