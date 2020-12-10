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haberi: 'lere yeni desteği! Hangi bankalar kredi veriyor? İşte detaylar...

haberi: Milyonlarca kişiye yeni müjdesi geldi. Kredi Fonu'nun 'lere yönelik hazırladığı kredi destek paketi, firmalara büyük kolaylık sağlayacak. Program kapsamında yüzde 80 KGF kefaletiyle KOBİ'lere 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi imkanı sunulurken, başvurular da başladı. Peki hangi bankalar kredi veriyor? İşte son dakika kredi haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:05 Son Güncelleme: 10.12.2020 09:09 ABONE OL
Son dakika haberi: KOBİ'lere yeni kredi desteği! Hangi bankalar kredi veriyor? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), KOBİ'lere yönelik hazırladığı kredi destek paketi, firmaların elini rahatlatacak. Program kapsamında yüzde 80 KGF kefaletiyle KOBİ'lere 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi imkanı sunulurken, başvurular da başladı. Krediler, 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle kullanılacak.

İşte o bankalar: "Akbank, Alternatifbank, DenizBank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, TEB, Yapı Kredi, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat, Ziraat Katılım."

Öte yandan kısıtlamalarda kapanan işyerleri için hibe desteği, düşük faizli kredi, borçların ötelenmesi ve fatura çıkarılmaması gibi tedbirler de gündemde.

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Son dakika haberi: KOBİ'lere yeni kredi desteği! Hangi bankalar kredi veriyor? İşte detaylar...
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