Son dakika haberi: KOBİ'lere yeni kredi desteği! Hangi bankalar kredi veriyor? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), KOBİ'lere yönelik hazırladığı kredi destek paketi, firmaların elini rahatlatacak. Program kapsamında yüzde 80 KGF kefaletiyle KOBİ'lere 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi imkanı sunulurken, başvurular da başladı. Krediler, 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle kullanılacak.
İşte o bankalar: "Akbank, Alternatifbank, DenizBank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, TEB, Yapı Kredi, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat, Ziraat Katılım."
Öte yandan kısıtlamalarda kapanan işyerleri için hibe desteği, düşük faizli kredi, borçların ötelenmesi ve fatura çıkarılmaması gibi tedbirler de gündemde.