Son dakika haberi: KOBİ'lere yeni kredi desteği! Hangi bankalar kredi veriyor? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), KOBİ'lere yönelik hazırladığı kredi destek paketi, firmaların elini rahatlatacak. Program kapsamında yüzde 80 KGF kefaletiyle KOBİ'lere 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi imkanı sunulurken, başvurular da başladı. Krediler, 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle kullanılacak.