SON DAKİKA! İşten çıkanlar dikkat! İşe dönüş için devletten destek geliyor! Son başvuru 31 Aralık

İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44.15, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39.24 lira olması öngörülüyor. Buna göre aylık destek 1.324 lira 50 kuruş ve 1.177 lira 20 kuruş olacak.
İŞVERENİN SGK'YA YAPACAĞI ÖDEMELERDEN MAHSUP EDİLECEK
Bu destekler nakit olarak verilmeyecek. İşverenin SGK'ya yapacağı ödemelerden mahsup edilecek. Yasada işsizlik maaşı alanlarla ilgili de önemli bir düzenleme yer aldı. İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
GÜNLÜK 44.15 TL PRİM DESTEĞİ
İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44.15 lira destek verilecek. Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39.24, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar dahilinde hane başına günlük 34.34 lira destek sağlanacak.
Prim desteği ile ilgili soruların cevapları ise şöyle:
Prim desteğinden kimler yararlanabilir?
Teşvikler özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalıları kapsıyor. İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecek.
Kaç lira destek ödenecek? Başvuru nereye yapılacak?
Prim desteği tutarı çalışan başına aylık bin 324 lira olacak. İstihdama dönüş desteği için SGK'nın internet adresinden "e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama" ekranlarında "istihdama dönüş desteği" menüsü vasıtasıyla tamamlanacak. İlave istihdam için de "ilave istihdam desteği" menüsünden tanımlanacak. İşverenin ayrıca sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmiyor.
Ahlak ve iyi niyet kuralları sebebiyle işten atılanlar dönüşte teşvikten yararlanabilir mi?
İş veya hizmet sözleşmesinin İş kanunu 25. Maddedeki Ahlak ve İyi niyet kuralları sebebiyle sone erenler destekten faydalanamayacak. Bunun dışında kalan tüm işten ayrılış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde ilgili kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla teşvik kapsamında olacak.
İşe dönüş için son çalışılan işyerine başvuru nasıl yapılabilir?
Sigortalı, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar yazılı veya sözlü yapılabilir.
Her iki destekten alt işverenler de yararlanabilir mi?
Destek kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt işverenler de prim desteğinden yararlanılabilecek. Destekten yararlanan iş yerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, destek süresi aşılmamak kaydıyla işveren kalan süreler için yararlanmayı sürdürecek.
Kuruma borcu olanlar destekten yararlanabilir mi?
Kuruma prim borcu olan işverenler diğer şartları sağlamaları halinde prim desteğinden faydalanabilecek.
TEŞVİK SÜRELERİ UZATILDI
*NORMALLEŞME DESTEĞİ
-30 Haziran 2021'e kadar uzatılırken, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı
*İLAVE İSTİHDAM TEŞVİĞİ:
- İlave İstihdam Teşviği'nin süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı
*PRİM-VERGİ TEŞVİĞİ:
- Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvikler 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı