Son dakika haberi: Yüz binlerce vatandaşa müjdeli haber! Büyük indirim geliyor...

Örneğin; 30 Nisan 2019'da kesinleşen 88 bin lira rücu alacağına ilişkin faiz 11 bin 664 lirayken Yİ-ÜFE hesabıyla 5 bin 544 liraya inecek. 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılacak peşin ödemede Yİ-ÜFE yüzde 90 indirilerek 554 lira olarak tahsil edilecek. 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak peşin ödemede ise Yİ-ÜFE yüzde 50 oranında indirilerek 2 bin 772 lira olarak ödeme yapılacak.