Son dakika haberi: EPDK'dan elektrik faturası açıklaması! Elektrikte zam ya da tarife değişikliği var mı?

Soru 2 – Dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde yer alan ve kamuoyunda spekülasyonlara sebep olan hüküm neleri içeriyor?

Dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde:

"Denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri, dernek aidat giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, noter giderleri, ilan giderleri, emsal kararlar dikkate alınarak ödenenler de dâhil olmak üzere mahkeme kararı gereği oluşan tazminat harici giderler için, söz konusu giderler ile kontrol edilemeyen işletme giderleri dışarıda tutularak belirlenen düzenlemeye esas işletme gideri yüzde 7 artırılır." hükmü yer alıyor

Bu kapsamda şirketlerin temsil ağırlama ve yukarıda sayılan giderleri için söz konusu giderlerin dışında kalan ve tarifelerde dikkate alınan tutarların yüzde 7'sinin dikkate alınacağı hükme bağlanıyor.