Son dakika haberi: Vergi borcu yapılandırmasına rekor başvuru! Son tarih 31 Aralık...

Son dakika haberi: Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına için bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulunurken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösteriyor.