Son dakika | Amazon'un büyük skandalı ortaya çıktı! Türkiye'deki o bilgileri ABD'ye aktarmışlar...

KULLANICISINA GEREKLİ BİLGİLENDİRMEYİ YAPMAMIŞ

Yapılan incelemede sitenin "Kullanım ve Satış Şartları" sayfasının girişinde Amazon Hizmetleri aracılığıyla kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığını ve işlendiğini anlayabilmek adına lütfen Gizlilik Bildirimimizi ve Çerezler Bildirimimizi inceleyin." ifadesine yer verildiği ve kullanıcıları gerekli şekilde bilgilendirme hükümlülüğünü yerine getirmeyerek suç işledikleri belirlendi. KVKK'nın ceza konusunda yaptığı açıklamada, söz konusu siteden alışveriş yapılması için üye olunması gerektiğini, zorunlu oluşturulan üye hesabının özgür iradeyle bilgi paylaşılmasına rağmen "Açık rızanın Hizmet Şartına Bağlanması" başlığı altında kişileri siteye vermiş olduğu, kişisel bilgilerini paylaşıma açık hale getirdikleri ortaya çıktı.