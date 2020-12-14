Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi! Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatıyor...

haberi! Bakan Selçuk duyurdu: İlave ödemeleri bugün hesaplara yatıyor...

haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:16 Son Güncelleme: 14.12.2020 10:49 ABONE OL
Son dakika haberi! Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatıyor...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp 2'şer taksitte ödendiğini belirtti.

Kamu işçilerinin 13 günlük, bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'miz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İLK TAKSİT 31 OCAK'TA ÖDENMİŞTİ

Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak, ikinci taksit ise 22 Mayıs tarihinde ödenmi

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın esnafa müjdesinin ayrıntıları belli oldu! Kira, elektrik, fatura...

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi! Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA