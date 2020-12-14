Son dakika | Kısa çalışma ve işsizlik maaşına zam! Asgari ücret artışı bu ödemeleri nasıl etkileyecek?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ



Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlara son üç yılda 600 gün primi olması şartıyla verilen işsizlik maaşı da brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Buna göre 2020 yılında en az işsizlik maaşı 1.177,20 TL olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücretin yüzde 16 arttığı hesabına göre en az işsizlik maaşı da 1.365 lirayı geçecek. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Buna göre 2020 rakamı 2.354,40 TL olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret artışıyla birlikte en yüksek işsizlik maaşının da 2.731 lira olmasını tahmin ediyoruz.