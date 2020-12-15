Kruvaziyer gemi trafiği hızlanacak

Geçtiğimiz Perşembe günü 100'ün üzerinde üyenin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul'da Türkiye'yi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör temsil etti. Toplantıda, Covid-19 aşısının kruvaziyer sektöründe büyük iyimserlik yarattığı belirtilerek, 2021 yılı ikinci çeyreğinden itibaren Akdeniz'de gemi trafiğinin hızlanmasının beklendiği ifade edildi.

MEDCRUİSE'A TÜRK YÖNETİCİ



MedCruise Başkanı, Genel Sekreteri ve bazı yönetim kurulu üyelerinin değiştiği Genel Kurul'da, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Güngör de MedCruise Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.





Hali hazırda devam eden zorlu Covid-19 ortamına ve sonrasında sektörü bekleyen gelişmelere ilişkin önemli konuların müzakere edildiği Genel Kurul'da, limanların ve liman kentlerinin kruvaziyer gemi firmaları ve sektörün paydaşı olan tüm uluslararası meslek örgütleri ile olan yakın işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Dünyanın en fazla tercih edilen ikinci kruvaziyer turizmi pazarı olan Akdeniz'in rekabet gücünü daha da güçlendirmek ve pekiştirmek için tarihi miras, doğal güzellikler, kültürel zenginlikler ve gastronomi alanındaki üstünlükleri ön plana çıkaracak bir sosyal medya pazarlama kampanyasının da tanıtımı yapıldı. Kampanya, başta Amerika ve Çin olmak üzere Akdeniz'e olan ilgilisi hızla büyüyen kaynak pazarlardaki son tüketiciye ve bu pazarlardaki seyahat acentelerine etkin bir şekilde erişim sağlamayı amaçlıyor.



"LİMANLARIMIZDA DAHA FAZLA GEMİ GÖRECEĞİZ"



Genel Kurul'daki çalışmalar doğrultusunda kruvaziyer sektöründeki gelişmeleri değerlendiren İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Covid-19 pandemisinin en ağır şekilde yaşandığı bir dönemde hızlanan aşı çalışmalarının her ülkede ve sektörde olduğu gibi kruvaziyer turizminde de iyimser beklentilere yol açtığını söyledi. Öztürk, "İkinci büyük pazar olan Akdeniz, aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla beraber yeniden ivme kazacaktır. Akdeniz limanlarının bu zor dönemi dayanışma ve ortak tanıtım kampanyaları ile aşmaya çalışması büyük bir fırsat yaratıyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi olarak her platformda ülkemiz limanlarını ve kruvaziyer sektörünü anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda çok sayıda kruvaziyer gemisini Türk limanlarında göreceğimize inanıyoruz" dedi.



Öztürk, yeni sezona yönelik tanıtım kampanyalarına başlanılması, limanların altyapılarını hızla tamamlaması ve özellikle LNG ile çalışan yeşil gemilere hazırlanması ile temkinli şekilde büyümesi beklenen kruvaziyer turizminden Türkiye'nin daha fazla pay alacağını açıkladı. Öztürk, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın MedCruise'a üye olmasının büyük destek sağlayacağını söyledi.



"2021 YILINA DAHA UMUTLU GİRİYORUZ"



MedCruise Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör, "Genel Kurul, bu zorlu günlerde Akdeniz'deki tüm kruvaziyer limanlarının ve sektörün diğer paydaşlarının birbirine kenetlendiğini göstermesi bakamından önemliydi. Pandeminin en zorlu dönemleri olan Mart – Nisan aylarında tüm sektörde işlerin Ağustos sonrasında yavaş yavaş açılacağına dair güçlü beklentiler vardı. Ancak pandeminin seyri ve beraberinde gelen kısıtlamalar bunun mümkün olamayacağını bizlere gösterdi. Çok az sayıda gemi firmasının kısıtlı sefer denemeleri dışında 2020 yılını dünya çapında büyük bir kayıpla kapatmaktayız. 2021 yılına ise aşı ile ilgili bugünlerde çokça duyduğumuz olumlu haberlerin etkisiyle daha umutlu bir şekilde girmekteyiz. Bu itibarla gelecek yılın ikinci çeyreğinden sonra Akdeniz'de kruvaziyer gemi trafiğinin kısıtlı doluluklar ve temkinli adımlarla başlayacağını ve ivmesini giderek artırarak 2021 yılını 2022 yılına yönelik güçlü bir toparlanma beklentisiyle kapatacağını düşünmekteyim. 2022 yılı ise pandeminin yarattığı kayıpları önemli oranda telafi eden bir dönem olacaktır. Bununla birlikte sektörün 2019 yılı seviyelerine gelmesini ise en erken 2023 yılında göreceğimizi söylemek yanlış olmayacaktır" diye konuştu.



KÜRESEL KRUVAZİYER PAZARI



Pandemi öncesi küresel kruvaziyer sektörü doğrudan ve dolaylı yarattığı değer olarak 133 milyar dolar büyüklüğüne ve 30 milyon yolcuya ulaştı. Akdeniz pazarı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11.5 büyüdü. Geçen yıl 404'e ulaşan kruvaziyer gemi filosu, 2027'de 504 gemiye çıkacak. Türkiye kruvaziyer sektörü 2013 yılında bin 530 gemi ve 2 milyon 259 bin yolcu ile rekor kırmıştı. 2020 yılına büyük umutlarla giren Türk limanları, sezonu pandemi nedeniyle kruvaziyer operatörlerin tüm ülkelerde seferlerini durdurmaları nedeniyle 5 gemi ve 1824 yolcu ile kapattı.