Son dakika haberi: Sigortasız çalışanlar için 44 TL günlük destek! Son 15 gün

Baran, "Diğer taraftan başvuruya olumlu cevap verip, işçiyi sigortalı çalıştırması halinde işverenler, sigorta prim teşvikinden faydalanabilecekler. Bu kişilerin istihdam edildiği gün başına 44,15 lira prim desteği sağlanacak. İşverene, bu kişileri sigortasız çalıştırdığı döneme ilişkin idari para cezası çıkartılmayacak, bu döneme ilişkin işçinin sigorta primlerini ödemeleri istenmeyecek ve bunlar dava konusu olamayacak." dedi.

Kayıt dışı istihdamın önemli sorunlar arasında yer aldığını vurgulayan Baran, bunun hem işveren hem de çalışanlar açısından sıkıntılı bir durum olduğuna dikkati çekti.

Baran, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler nedeniyle faaliyeti durdurulan ya da sınırlandırılan işletmelerde, tüm kesimler arasında en çok mağduriyet yaşayanların kayıt dışı çalışanlar olduğuna işaret ederek, "Devletimiz, çalışanlara yönelik 'kısa çalışma ödeneği' ve 'nakit ücret' destekleri sağlarken, kayıt dışı çalışanlar bu desteklerden yararlanamadı." diye konuştu.