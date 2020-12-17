‘Fabrika çok ama bu benzersiz’

Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji işbirliği görüşmeleri için Ankara'da bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, ağustosta faaliyete geçen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti. İki bakan, Ar-Ge dahil olmak üzere güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek bir çatı altında toplayan ve bu özelliğiyle dünyanın ilk tam entegre güneş paneli üretim merkezi olan fabrikayı gezerek Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon PV yetkililerinden bilgi aldılar.Bakan Dönmez, "Yenilenebilir enerjiyi Türkiye'nin önündeki en büyük fırsat pencerelerinden biri olarak görüyoruz" dedi. Yerli ve yabancı yatırımcının yenilenebilir enerjiye, özelde de güneş enerjisine yoğun bir ilgisi olduğunu dile getiren Dönmez şunları söyledi: "Bugün 7.500 MW'a yaklaşan bir güneş kurulu gücümüz var. Pek çok sektöre sağladığımız destek ve teşviklerle Türkiye güneş enerjisinde büyük bir çığır açtı. YEKA'larla başlayan süreçte bütün gayretimiz yenilenebilir enerjide Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir yapıyı kurarak Türkiye'yi enerji teknolojileri ihraç eden bir marka haline getirmek. Yaklaşık 4 ay önce Türkiye'nin ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikasını burada açtık. Fabrikamız ilk etapta 1.000 MW'lık Karapınar GES'in talebini karşılayacak." Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ise, "Azerbaycan da dahil olmak üzere dünyada güneş paneli üretimi yapan birçok fabrika var. Ama bugün benzersiz olarak tarif edebileceğimiz Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret ettik. Onu benzersiz kılan da güneş paneli üretim aşamalarını tek çatı altında entegre olarak toplaması" dedi. Bakan ziyaretlerinin kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise, "Bu ziyareti ve gerçekleşen bilgi paylaşımını bu alandaki büyük hedeflerimiz açısından çok kıymetli görüyoruz. Enerjide çok hızlı bir dönüşüm var. Dünya hızla temiz enerji kaynaklarına yöneliyor. Biz de yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceği şekillendireceğine inanıyor ve bu yatırımları ülkelerimiz için fırsat olarak görüyoruz" dedi.400 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 100 bin metrekare kapalı alanda, Ar-Ge dahil güneş panel üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında birleştirdi. Bu özelliği ile dünyada ilk olan fabrika 19 Ağustos 2020'de faaliyete geçti. Yüzde 75 yerlilik oranı ile üretilen güneş panelleri, Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar GES'in kurulumunda kullanılıyor. 1 milyar dolara kurulacak santral tamamlandığında, 2 milyon kişinin evsel elektriğini tek başına karşılayabilecek.