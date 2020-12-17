Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberi! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni yıla yaklaşılmasıyla beraber hem ev ve otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek, hem de ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler internet üzerinden son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.65
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 2.07
İhtiyaç kredisi: 1.98
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.41
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.76
Taşıt kredisi: 1.61
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.51
Taşıt kredisi: 1.60
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
Taşıt kredisi: 1.75
Sarıpanjur ev kredisi: 1.49