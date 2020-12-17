Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberi! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili haberi! Ziraat, , Garanti ihtiyaç - taşıt - tablosu...

milyonlarca tüketinin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kredi faiz oranlarıyla ilgili araştırmaları da 2021 yılına yaklaşılmasıyla birlikte arttı. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarıyla hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtını arıyor. Biz de haberimizde kamu bankaları (Ziraat Bankası, , Vakıfbank) başta olmak üzere diğer özel bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını listeledik! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 17:07 Son Güncelleme: 17.12.2020 17:16 ABONE OL
Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberi! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni yıla yaklaşılmasıyla beraber hem ev ve otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek, hem de ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler internet üzerinden son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.65

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 2.07
İhtiyaç kredisi: 1.98
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.41

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.76
Taşıt kredisi: 1.61

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.51
Taşıt kredisi: 1.60

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
Taşıt kredisi: 1.75
Sarıpanjur ev kredisi: 1.49

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

Mortgage kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.59
İhtiyaç kredisi: 2.14

SON DAKİKA HABERİ | Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberi! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA