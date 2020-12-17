Son dakika haberi: Esnafa 1000 TL hibe desteği (kira yardımı) başvurusu nasıl yapılır? Kimler hibe desteği alabilir?

Son dakika haber: 14 Aralık tarihli Kabine Toplantısı sonrası binlerce vatandaşın beklediği müjde geldi. Bu kapsamda pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara kira yardımı (hibe desteği) verileceği ifade edildi. Bu maddi destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları gibi detayları merak ederken Başkan Erdoğan, "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Peki, 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Esnafa kira yardımı kimlere verilecek? İşte gelen son dakika haberi ve esnafa yapılacak kira desteğinin detayları…

1000 TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK? ESNAFA KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapılacağını ifade eden Başkan Erdoğan aksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin hibe desteği (kira yardımı) ödemelerinden faydalanabileceğini açıkladı…