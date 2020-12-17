Vergi borçları yapılandırmasıyla ilgili son dakika haberi! O faizler silinecek...

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre; Borcun ana para tutarı Yİ – ÜFE ile güncellenecek ve sonrasında belirlenen taksit sayısına göre vadelendirilerek ödenebilecek. Bu kişiler taksitlendirme sonrası sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler. Bu nedenle bu süreçte başvuru yapılması çok önemli.

BAŞVURULAR E–DEVLETTEN

Yapılandırma kapsamında borcu olup olmadığını kontrol etmek isteyen kişiler e-devlet üzerinden borç kontrolü yapabiliyorlar. Yapılandırma da online oluyor. Genel Sağlık Sigortası prim borcu genellikle part–time çalışanlar, ölüm aylığı kesilenler, eğitimine devam etmekle beraber yaş sınırını aşıp istisna kapsamı dışına çıkanlar için çıkıyor.