6. Dünya Helal Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ana paydaşlığında; "Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal" başlığı altında bu sene 6.'sı gerçekleşecek olan Dünya Helal Zirvesi, 21-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Pullman Kongre Merkezi'nde hibrit olarak düzenlenecek. Aynı şekilde Türkiye'de ilk sanal helal fuar olan E-Halal Expo'nun da online olarak 21-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Geçen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek Himayelerinde düzenlenmiş olan Dünya Helal Zirvesi, başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere, sanayi, tarım, turizm ve finans ile ilgili bakanlıkların, ilgili kurum ile kuruluşların destek ve işbirliğinde gerçekleştirilmişti. Zirveye geçtiğimiz yıl 25 farklı ülkeden 67 üst düzey konuşmacı katılmış, programda helal gıda, kozmetik, turizm, ilaç, muhafazakâr giyim, İslami finans ve İslami yaşam gibi alanlarda konferanslar gerçekleşmişti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebi ile zirve bu yıl fiziki ve online uluslararası katılımlar ile hibrit olarak gerçekleşecek. E-Halal Expo ise, ticari ziyaretçilere, satın alıcılara, nitelikli profesyonellere, helal sektörü öncülerine ve dünyanın her yerinden yatırımcılara çalışmalarını tanıtmak ve sergilemek için fırsat sunarak, katılımcılara gerçek uygulamalarına dayalı olarak ürün ve hizmetlerini sergileyebilecekleri bir alan sağlıyor. Platform, ticari ziyaretçilerin, Skype, WhatsApp, Zoom gibi çeşitli etkileşim seçenekleri ile müşterileriyle tanışmalarına ve etkileşim kurmalarına imkan verecek.

Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, yaptığı açıklamada "Covid-19 salgını ile birlikte ticaret yapma şeklini yeniliyor ve geliştiriyoruz. İİT Helal Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi'nin birçok başarılı organizasyonunun ardından, Dünya Helal Zirvesi 6. kez kapılarını açacak. Uluslararası online ve fiziki akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşecek zirvede misafirlerimizin sağlığını korumak için hazırlıklarımızı en üst seviyede tutarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ayrıca bu sene Uluslararası Online E- Halal Expo'yu 21-24 Aralık 2020 tarihler arasında düzenliyoruz. Özel olarak geliştirilen sanal platformumuzda gerçekleşecek bu etkinlik, katılımcılar, nitelikli ziyaretçiler ve sponsorlar arasında işbirliğine dayalı etkileşim sağlayacak. Bu platform, ana fuar alanı, fuar salonları, 360° gezilebilen gerçekçi stantlar, network ve konferans alanlarını içerecek şekilde tasarlandı. Ayrıca diğer etkileşimli seçenekler arasında, dijital afişler ve reklam panoları yer alacak. E-Halal Expo'da nitelikli satın alıcılar ile işbirlikleri oluşturulabilecek, reel fuarlarda olduğu gibi yeni ortaklarla tanışma, iletişim kurma ve anlaşma yapma fırsatları yakalanabilecek" açıklamasında bulundu. Günümüz trendinde sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Yunus Ete, "COVID-19 salgınının devam ettiği bu günlerde, hijyen kurallarına tamamıyla uymak, temiz ve sağlıklı beslenmek hayati önem taşımakta. Tüm dünya artık sağlıklı, güvenilir ürün ve hizmete ulaşma çabasında. Helal gıda, helal ürün ve hizmetlerin aslında sadece Müslümanlara yönelik olduğu düşünülmüş olsa da Gayrı Müslimler de artık sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşma adına helal sertifikalı ürün arayışındalar. E-Halal Expo ile helal sektör oyuncularını ve yatırımcılarını bir araya getiriyoruz" dedi.