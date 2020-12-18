MTV, KYK, SGK, Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? 2020 Borç yapılandırma başvurusu ile faizler siliniyor mu, son tarih ne zaman?

İnteraktif vergi dairesi üzerinden alınan borç yapılandırma başvuru sürecinin son günü geldi çattı. 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan işlemler için vatandaşlar yoğun olarak detayları araştırmaya devam ediyor. Online sistem üzerinden kolayca yapılan başvuru sonucunun ardından kişiler dilerse ödemelerini yine elektronik ortamdan rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bilindiği üzere MTV, KYK, SGK, Vergi borçları için vatandaşlar dilerse 18 aya varan taksit seçeneğinden de faydalanıyor. Peki, MTV, KYK, SGK, Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma ile faizler siliniyor mu, son başvuru tarihi ne zaman? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI | KYK, MTV, SGK, VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR, BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR ALINACAK?

Tarihin en kapsamlı borç yapılandırma kanunu mecliste kabul görmesinin ardından binlerce kişinin gündem maddesi arasında yer almaya devam ediyor. İnteraktif vergi dairesi üzerinden vatandaşlar TC kimlik no ve şifreleri ile giriş yapmalarının ardından borçlarını yapılandırmak üzere başvuruda bulunabiliyor…