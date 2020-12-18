SON DAKİKA | Bankada parası olan dikkat! Faiz oranları 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar

Son dakika: Vadeli mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Bankada parası olanlar için mevduat faiz oranları güncellendi. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor? Merkez Bankası faiz artırımı politikasına devam ederken bankalar da mevduat oranını artırdı. Gelen son dakika haberine göre de, yüzde 17'ye varan oranda faiz vermeye başlayan bankalar var.
Hürriyet'in bir haberine göre, Merkez Bankası'nın 24 Aralık 2020'de açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde bankalar da mevduatlarını artırmaya çalışıyor.
Genel olarak Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında bir hafta için mevduat faizlerinde değişiklik yapan bankalara dikkat edilmesi gerekiyor. Vadeli mevduata parasını yatıranlar vade tarihlerini Merkez Bankası'nın politika faizini açıklama tarihine göre ayarlayanlar kazançlarını artırıyor.
HOŞGELDİN FAİZİ DAHA AVANTAJLI
Bazı bankalar ilk ay yüksek faiz verip geri kalan aylarda faizi düşürüyor. Hoş geldin Faizi olarak bilinen uygulama neticesinde birçok kişi ikinci aydan itibaren düşük faize yönlendirildiği için zarar edebiliyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantajınıza olacaktır.
STOPAJ AVANTAJI MART'A KADAR UZATILDI
Mevduat faizlerinden;
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e,
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e,
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0'a çekilirken,
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.
KATILIM BANKALARINDA DA STOPAJ DÜŞTÜ
Yapılan düzenlemeye katılım bankaları da dahil edildi.
Katılım bankalarındaki vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5,
1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3,
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 0 stopaj kesintisi uygulanacak.
İŞTE EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKALAR (32 gün vadeli)
İş Bankası
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 10.10
Net getiri: 844 lira
Garanti BBVA
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 12
Net getiri: 1004 lira
HSBC
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 13
Net getiri: 1087 lira
Denizbank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 13.25
Net getiri: 1110 lira
Yapı Kredi
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 13.50
Net getiri: 1124 lira
Akbank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 13.50
Net getiri: 1131 lira
CepteTeb
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 14
Net getiri: 1166 lira
ICBC Bank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 15.50
Net getiri: 1291 lira
Halkbank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 15.75
Net getiri: 1320 lira
Alternatifbank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 16
Net getiri: 1341 lira
ING Bank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 16
Net getiri: 1341 lira
Odeabank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira
Faiz oranı: Yüzde 16
Net getiri: 1341 lira