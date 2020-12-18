SON DAKİKA | Bankada parası olan dikkat! Faiz oranları 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar

Son dakika: Vadeli mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Bankada parası olanlar için mevduat faiz oranları güncellendi. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor? Merkez Bankası faiz artırımı politikasına devam ederken bankalar da mevduat oranını artırdı. Gelen son dakika haberine göre de, yüzde 17'ye varan oranda faiz vermeye başlayan bankalar var.