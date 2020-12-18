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| Bankada parası olan dikkat! 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar

Mevduat haberi... Merkez Bankası'nın faiz oranını artırma politikasıyla birlikte bankalar da mevduat hesaplarında faiz artırımı politikasına yöneldi. Bankada parası olan veya paralarını bankaya yatırmak isteyenler için mevduat faiz oranları da yenilenmiş oldu. Peki mevduat faiz oranları ne kadar oldu? İşte 32 günlük faiz vadeli mevduata para yatıranlar için verilen en yüksek faiz oranları...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 10:05 Son Güncelleme: 18.12.2020 10:09 ABONE OL
SON DAKİKA | Bankada parası olan dikkat! Faiz oranları 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar

Son dakika: Vadeli mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Bankada parası olanlar için mevduat faiz oranları güncellendi. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor? Merkez Bankası faiz artırımı politikasına devam ederken bankalar da mevduat oranını artırdı. Gelen son dakika haberine göre de, yüzde 17'ye varan oranda faiz vermeye başlayan bankalar var.

Hürriyet'in bir haberine göre, Merkez Bankası'nın 24 Aralık 2020'de açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde bankalar da mevduatlarını artırmaya çalışıyor.

Genel olarak Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında bir hafta için mevduat faizlerinde değişiklik yapan bankalara dikkat edilmesi gerekiyor. Vadeli mevduata parasını yatıranlar vade tarihlerini Merkez Bankası'nın politika faizini açıklama tarihine göre ayarlayanlar kazançlarını artırıyor.

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HOŞGELDİN FAİZİ DAHA AVANTAJLI

Bazı bankalar ilk ay yüksek faiz verip geri kalan aylarda faizi düşürüyor. Hoş geldin Faizi olarak bilinen uygulama neticesinde birçok kişi ikinci aydan itibaren düşük faize yönlendirildiği için zarar edebiliyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantajınıza olacaktır.

STOPAJ AVANTAJI MART'A KADAR UZATILDI

Mevduat faizlerinden;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e,

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0'a çekilirken,

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.

KATILIM BANKALARINDA DA STOPAJ DÜŞTÜ
Yapılan düzenlemeye katılım bankaları da dahil edildi.

Katılım bankalarındaki vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5,

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 0 stopaj kesintisi uygulanacak.

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İŞTE EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKALAR (32 gün vadeli)

İş Bankası

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 10.10

Net getiri: 844 lira

Garanti BBVA

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 12

Net getiri: 1004 lira

HSBC

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 13

Net getiri: 1087 lira

Aralık Fırsatları, KIA’da!
Aralık Fırsatları, KIA’da!

Denizbank

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 13.25

Net getiri: 1110 lira

Yapı Kredi
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 13.50

Net getiri: 1124 lira

Akbank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 13.50

Net getiri: 1131 lira

Aralık Fırsatları, KIA’da!
Aralık Fırsatları, KIA’da!

CepteTeb
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 14

Net getiri: 1166 lira

ICBC Bank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 15.50

Net getiri: 1291 lira

Halkbank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 15.75

Net getiri: 1320 lira

Aralık Fırsatları, KIA’da!
Aralık Fırsatları, KIA’da!

Alternatifbank

Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 16

Net getiri: 1341 lira

ING Bank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 16

Net getiri: 1341 lira

Odeabank
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 16

Net getiri: 1341 lira

Aralık Fırsatları, KIA’da!
Aralık Fırsatları, KIA’da!

Fibabanka
Mevduata yatırılacak tutar: 100 bin lira

Faiz oranı: Yüzde 17

Net getiri: 1425 lira

Aralık Fırsatları, KIA’da!
Aralık Fırsatları, KIA’da!
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SON DAKİKA | Bankada parası olan dikkat! Faiz oranları 2020 ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar
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