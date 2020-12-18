Son dakika haberleri! İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşmeye devam ediyor!

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ YENİ YILDAN UMUTLU

Pandemi nedeniyle fabrikalar üretim yapamayınca sıfır araçların piyasaya sürülemediğini belirten Özkan, "Böyle olunca eldeki araçlar yüzde 20 hatta yüzde 40'lara varan oranda fiyat artışıyla satıldı. Şu anda fiyatlar düşüşte, yüzde 15'lik bir indirim var. Ocak ayından sonra satışların daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar artık sıfır araç yerine ikinci ele yöneldi. 2 ve 3 yaşındaki araçların satışında ikinci el de olsa yaprak kımıldamıyor, ikinci elde ise pahalıya değil 70 ile 150 bin bandındaki araçlara olan talep fazla. Hala belirsizlik olduğu için 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışı çok düşük" dedi.