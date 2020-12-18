Son dakika... İş kurmak isteyene müjde! Bu ürünler desteklenecek

Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem ise, KGF ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi desteklerin sektöre moral olduğunu, bu süreçte tedarikçiye zamanında ödeme yapmak için çok ciddi gayret sarfettiklerini kaydetti. 2020'de yurtdışı hedeflerini önemli ölçüde büyüttüklerini ifade eden Suerdem, "Pandemiye rağmen 13 mağaza açtık. Özellikle katmadeğerli ürün ihracatına odaklandık. Gelecek yıldan umutluyuz" diye konuştu.

Coğrafi işaretli bir başka ürün: İznik Çinisi

HANGİ ÜRÜNLER DESTEKLENECEK?

Ayrıca desteklenecek yüzlerce ürünü öğrenmek için iş kurulacak kolun ilgili bakanlığının sitesine girerek ya da destek hatlarını arayarak detayları edinmek mümkün.