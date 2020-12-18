Son dakika: Kira yardımı kimlere verilecek? Esnafa 1000 TL hibe desteği (kira yardımı) başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılır?

Esnafa kira yardımı (hibe desteği) başvuruları için gelen son dakika haberinin ardından da araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi sürecinde işçi ve işverenler üzerindeki negatif yönlü etkileri minimuma indirmek üzere birçok farklı ödenek sunulmuştu. Şimdi ise kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlar bu maddi desteğe başvuru şartları gibi detayları merak ediyor. Peki, Esnafa 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı (hibe desteği) kimlere verilecek, ödemeler ne zaman başlıyor? İşte son dakika haberinin detayları…

ESNAFA 1000 TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Başkan Erdoğan, kira yardımı hakkında yaptığı açıklamada "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda ilk adımda adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek…