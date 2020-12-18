Son dakika: Sağlık çalışanları dikkat! Sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak!

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ve vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malülü hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin genelge yayımladı.

AİLELER EK ÖDEME VE İSTİHDAM HAKLARINDAN YARARLANABİLECEK

TRT Haber'in bir haberine göre; yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak. Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Vefat eden sağlıkçıların aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile, çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sağlık çalışanlarının, meslek hastalığı veya vazife malüllüğü kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlanabilecekleri açıklandı.