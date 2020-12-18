Yöresel ürünler desteklenecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile özellikle esnaf-sanatârlarımıza yönelik kira ve doğrudan gelir desteği ile ilgili çok önemli adımlar atıldı. Sağlık alanında olduğu gibi, ekonomik alanda da mücadelemiz etkin bir şekilde sürecek. Devlet-millet dayanışmasıyla bu süreci mümkün olan en az kayıpla atlatıp, güçlü biçimde yolumuza devam edeceğiz" dedi. Bakan Pekcan, yöresel ürünlerin pazar payının artırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 'Sabah 35. Yıl Buluşmaları' etkinliğinde perakende sektörünün masaya yatırıldığı panelde konuşan Bakan Pekcan, Türkiye'de bulunan 3.2 milyondan fazla işletmenin yaklaşık 733 bininin perakende sektöründe faaliyet gösterdiğini, sektörün cirosunun yaklaşık 931 milyar TL olduğunu söyledi. Pekcan, şöyle devam etti: "Sektöre yönelik ilk yasal düzenleme niteliği taşıyan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da; sektörün değişen dinamik yapısına bağlı olarak belli değişiklikler yapılması gündemde. Coğrafi işaretli ve yöresel ürünlere yönelik farkındalığın arttırılması, bu ürünlerde markalaşmasının sağlanması ve piyasada daha fazla pazar payına sahip olmasının desteklenmesi bu çalışmalarımız kapsamında yer alıyor. Tedarik ve dağıtım kooperatiflerinin kuruluşlarının kolaylaştırılmasını da hedefliyoruz." Bu yıl hayata geçirdikleri E-Ticaret Bilgi Platformu'nda, Türkiye'deki e-ticaret sektörüne ilişkin verileri ilk kez yayınlamaya başladıklarını dile getiren Pekcan, "Bu verilere göre; e-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranı, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8.4 olarak gerçekleşirken, 2020'nin ilk 6 ayında pandeminin de etkisiyle yüzde 14.2'ye yükseldi. "e-ticarette güven damgası" uygulamamıla sitelerimizi kayıt altına alıyoruz. İhracat desteklerimiz bağlamında, e-ticaret sitelerine üyelik giderleri destek kapsamına alındı" diye konuştu.Tüketici uygulamaları ve tüketici hakları ile ilgili çalışmaların da çok boyutlu sürdüğünü ifade eden Pekcan, Sabah'ın 35. Yıl Buluşmaları kapsamında, Turkuvaz Medya Grubuna ve Sabah Gazetesi'ne, böylesine faydalı bir etkinliği düzenledikleri için teşekkürlerini sundu ve ekledi: "Sabah'ın 35. Yılını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."SABAH Gazetesi Magazin Müdürü Sinan Özedincik'in moderatörlüğünde düzenlenen perakende panelinde konuşan Erciyes Anadolu Holding İcra Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, pandemiye rağmen normalleşme süreciyle işlerin yeniden yükselişe geçtiğini, geçen yıl 12 ayda elde ettikleri ciroya bu yıl ilk 10 ayda ulaştıklarını söyledi. "Yüzde 20 büyüme elde ettik. Pandemiden olumlu bir rüzgârla çıktık. Bu yılı 13 milyar lira ciroyla kapatacağız" diyen Ertekin, 2021'de 100 yeni mağaza daha açacaklarını ve yüzde 20 büyüme hedeflediklerini, 15 milyar lira ciroyu konuşmaya başlayacaklarını kaydetti. Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş ise, haziranda sektörde beklenen talebin alışverişe dönmesiyle normalin 2-2.5 katı sipariş artışı yaşadıklarını ifade etti. Karamemiş, "18- 19 haftadır haftasonları mesai de dahil durmadan çalışıyoruz. Bu sipariş akışının 2021'de de devam etmesini bekliyoruz. 2021, fiziki mağazalarla e-ticaretin bir arada yürüyeceği 'fijital' bir yıl olacak" dedi. Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ise, bu yılı yüzde 60 büyümeyle kapatacaklarını 2021 için de yüzde 50 büyüme hedefi koyduklarını söyledi. Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem ise, KGF ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi desteklerin sektöre moral olduğunu, bu süreçte tedarikçiye zamanında ödeme yapmak için çok ciddi gayret sarfettiklerini kaydetti. 2020'de yurtdışı hedeflerini önemli ölçüde büyüttüklerini ifade eden Suerdem, "Pandemiye rağmen 13 mağaza açtık. Özellikle katmadeğerli ürün ihracatına odaklandık. Gelecek yıldan umutluyuz" diye konuştu.