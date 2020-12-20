Nestle tarımsal kalkınmayla katkı sunuyor

TÜRKIYE'DE 114 yıllık geçmişe sahip Nestle sosyal sorumluluk yatırımlarına da ara vermeden devam ediyor. Nestle Damak ve TEMA Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen ve 10 yılı geride bırakan Fıstığımız Bol Olsun projesinin 3'üncü faz çalışmaları yürütülüyor. Nestle Türkiye Çikolata ve Şekerleme İş Birimi Genel Müdürü Umut Tavaşoğlu, Antep fıstığında verimin yanı sıra kalitenin artırılmasını, çeşitliliğin korunmasını amaçladıklarını anlattı. Doğal varlıkların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen proje, aynı zamanda kırsal ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.