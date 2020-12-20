Son dakika haberler: Yılbaşı öncesi büyük talep! Alışverişler katlandı

ATIŞTIRMALIK TÜKETIMI ARTTI

YILBAŞINDA en fazla tüketilmesi öngörülen kategorilerden biri de atıştırmalık. Mondelez&International'ın yıllık Atıştırmalık Raporu'na göre dünyada her 10 yetişkinden neredeyse 9'u salgın sırasında öncekine kıyasla yüzde 64 oranında daha fazla ya da yüzde 42 ile aynı oranda atıştırmalık tükettiğini ifade etti.

