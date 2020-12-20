SON DAKİKA! Sağlıkçı ve yakınına büyük destek! Sağlık çalışanı ve yakınlarına ne kadar ödeme yapılacak?

TÜM HASTANELER KAPSAMDA

Daha sonra açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Vazife malullüğü ve meslek hastalığı mevzuatımızda yeri olan ve SGK olarak yıllardır süreçlerini yakinen takip ettiğimiz konular. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın durumlarını, kadrolarına göre, vazife malulü veya meslek hastalığı kapsamında hızlıca ele alıyoruz" dedi. Bütün bu açıklamalardan sonra beklenen genelge de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı genelgesiyle sağlık çalışanları için yeni haklar da getirilmiş oldu. Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğünden, üniversite, ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.