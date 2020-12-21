100 yeni mağaza 600 ek istihdam

Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden Mondihome, yenilenen yüzüyle girdiği 2020'yi pandemiye rağmen yüzde 30 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor. Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık, 2020'nin ilk çeyreğine iyi başladıklarını, salgın nedeniyle hazirana kadar işlerin ciddi anlamda düştüğünü ancak hazirandaki normalleşme sürecinin yeniden toparlanmayı sağladığını söyledi.Ertelenen düğünlerin de etkisiyle haziranla birlikte siparişlerde 3 kat artış yaşadıklarını dile getiren Uyanık, "İnsanlar salgın sürecinde evde kaldıkça eve yönelik ürün satın alma eğilimi artış gösterdi. Bu durum da siparişlere yansıdı. Talebi karşılama süremiz 3-4 aylara çıktı. Tüm zamanların en yüksek talebiyle karşılaştık. 2 ay önce gelen talepleri karşılayamıyoruz. Dolayısıyla sipariş teslimlerimiz 2021'in ilk çeyreğine sarkacak" diye konuştu. Buna bağlı olarak gelecek yılın da verimli geçmesini öngördüklerini vurgulayan Uyanık, yatırım planları ve ciro hedeflerinde pandemiye rağmen bir sapma olmadığını, 2021'e de büyüme hedefleriyle gireceklerini ifade etti. 2020'yi yüzde 30 büyümeyle kapatacaklarını belirten Uyanık, "Ciromuz da 620 milyon liraya ulaşacak" dedi. Mondihome olarak tamamen franchise ile büyüdüklerini buna paralel olarak mağaza tasarımlarında da değişime gittiklerini belirten Uyanık, mağaza sayılarını da hızla artırdıklarını, 2021'de de mağaza açmaya devam edeceklerini söyledi. Tüm ürün gruplarının kendi üretimleri olduğunu dolayısıyla artan taleple birlikte kapasite artışına da gittiklerini anlatan Uyanık, "Üretim tarafında 850 kişilik bir istihdam rakamına ulaştık. Üretim kapasitemizi ikiye katladık. Özellikle panel mobilya grubunda ciddi bir kapasite artışına gittik" dedi. Gelecek yıl sadece üretim tarafında yüzde 10-15 oranında bir istihdam artışı öngördüklerini dile getiren Uyanık, açılacak 100 yeni mağazayla birlikte ek istihdam rakamının 600'e ulaşmasını öngördüklerini dile getirdi. Bu yıl 100 milyon lira yatırım yaptıklarının altını çizen Uyanık, 2021'de de 70 milyon liralık bir yatırım yapacaklarını, gelecek yılın ertelenen düğün ve yeni ev alışverişleriyle birlikte satışların yüksek seyretmesini beklediklerini kaydetti. Bir yandan da ihracata odaklandıklarını ifade eden Uyanık, komşu coğrafyalara hali hazırda ihracat yaptıklarını ancak şu sıralar Avrupa ve ABD pazarını yakından takip ettiklerini ve bu bölgelere ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.2019 mart ayı itibarıyla yeni bir dönüşüm sürecine girdiklerini, logolarından hedef kitlelerine kadar ciddi bir değişim süreci yaşadıklarını ifade eden Uyanık, "Hedef kitlemizi genişlettik. Ürün gamımıza daha modern çizgileri olan ve konforu öne çıkaran ürünleri dahil ettik. Yatak tarafında rahat bir uyku sağlayan ürünlere odaklandık" dedi. Sağlık vurgusu nedeniyle tüketicinin fonksiyonel ve sağlıklı olan ürünlere talebinin artığına dikkati çeken Uyanık, "Evde çalışma ve uzaktan eğitim sisteminin de yaygınlaşmasıyla evlerde kullanılabilecek ofis mobilyalarının satışında da artış oldu. Özellikle çalışma masası ve koltuğu satışlarımız önemli ölçüde arttı" dedi.