Dünya Helal Sektörü E-Halal Expo’da Buluşuyor

Discover Events organizatörlüğünde gerçekleşecek olan E-Halal Expo 2020, dünyanın dört bir yanından ticari ziyaretçilere, satın almacılara, helal sektörü öncülerine ve yatırımcılara çalışmalarını, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak için geniş bir platform sunuyor. Yiyecek ve içecek, kozmetik, HORECA, eczacılık ve sağlık, turizm ve sağlık turizmi, finans, medya, tekstil ve muhafazakâr giyim ile teknoloji firmalarının katılımcı olacağı, www.e-halalexpo.com adresi üzerinden gerçekleşecek olan E-Halal Expo'nun bu yılki teması, "Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal."

DÜNYA İSLAM EKONOMİSİ E-HALAL EXPO 2020 İLE BÜYÜYECEK

Yeniçağın tüm iletişim yöntemleri bu fuarda!

WhatsApp, Zoom ,Google Meet gibi çeşitli etkileşim seçeneklerine de açık olan, Helal Fuarı ile ilgili açıklama yapan Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı ve WHS Konsey Başkanı Yunus Ete, "Pandemi sebebi ile ticaret yapma şeklimizi yeniledik ve geliştirdik. Bu amaçla her yıl Helal Zirvesi ile birlikte düzenlediğimiz Helal Expo, bu yıl özel olarak geliştirilen sanal platformumuzda gerçekleşiyor. Ana fuar alanı, fuar salonları, 360 derece gezilebilen gerçekçi stantlar, network ve konferans alanlarını içeren E-Halal Expo, sağlık, sağlıklı yaşam ve beslenmenin önem kazandığı günümüzde helal gıda, ürün ve hizmetlere ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecek.

Sadece Müslümanların değil Gayrimüslimlerin de sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşma adına tercih ettiği helal sertifikalı ürün ve hizmetlerin sektör oyuncuları ve yatırımcıları, 2,107 milyar Dolarlık helal pazarını büyütmek için E-Halal Expo'da bir araya gelecek!" dedi.

1 MİLYAR 800 MİLYON MÜSLÜMAN DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 24'ÜNÜ OLUŞTURUYOR

Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı ve WHS Konsey Başkanı Yunus Ete açıklamasında, Dünya İslam Ekonomisi 2018-2019 verilerine göre 2,107 milyon Dolar olan İslam ekonomisi pazar büyüklüğünün 2023 yılında 3,007 milyar Dolara çıkmasının beklendiğini de belirtti. Pazarda 2,438 milyar Dolarlık payı İslami finans, 1,303 milyar Dolarlık payı helal gıda, 177 milyar Dolarlık payı helal turizm alırken, muhafazakâr moda 270 milyar Dolar, helal medya 209 milyar Dolar, helal tıp 87 milyar Dolar, helal kozmetik ise 61 milyar Dolarlık paya sahip.