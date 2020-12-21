Esnafa kira yardımı müjdesi! 1000 TL hibe deteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kira yardımı kimlere verilecek?

Son dakika haberi: Esnafa kira yardımı (hibe desteği) başvurusu ile ilgili detaylar vatandaşlarca yakından takip edilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi süreci nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara maddi destek amacıyla 1000 TL'lik bir destek verileceği ifade etmişti. Buna göre; Esnafa 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı kimlere verilecek, ödemeler ne zaman başlıyor? İşte esnafa kira yardımı ödeneğine ilişkin son dakika ayrıntıları…

ESNAFA KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK? 1000 TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

14 Aralık tarihli Kabine toplantısı sonrası milyonlarca esnafın beklediği müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. Pandemi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnaflara hibe desteği verileceği ifade edilirken "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" demişti…