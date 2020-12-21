Mersin Limanı’ndan iki ayda iki Türkiye rekoru

Türkiye'nin en büyük konteyner Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2020 Ekim ayında 185 bin TEU, Kasım ayında 193 bin TEU konteyner iş hacmi gerçekleştirerek iki ay üst üste Türkiye rekoru kırdı.

MIP, Kasım ayı konteyner iş hacmiyle "Türkiye'nin aylık bazda en fazla konteyner elleçleyen limanı" unvanını güncelledi. MIP, ulaştığı bu rakamla tarihinde bir ilke daha imza atarken, "Türkiye'nin aylık bazda en fazla konteyner elleçleyen limanı" unvanını da güncellemiş oldu.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkelerin dış ticaret hacminin kayda değer ölçülerde daraldığını belirten, "Bu zorlu süreçte bir rekora daha imza atan personelimize minnettarlığımı iletiyorum" dedi.

Pandemi sürecinde, tüm personelin ve liman kullanıcılarının sağlığını mümkün olan en iyi şekilde korumak için birçok yeni iş süreci ve önlemi uygulamaya koyduklarını hatırlatan Daele, "İş gücümüzün ve yönetimimizin yetkinliği ve bağlılığı sayesinde üretkenlikten ödün vermeden çalışmaya devam ettik. Yolculuğumuzda yanımızda olan müşterilerimize, kamu kurumlarına ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"DİJİTAL ÇÖZÜMLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK"

MIP'nin dijital yeniliklerle müşteri odaklı çözümler ürettiğine değinen Johan Van Daele, "Bu süreçte, büyüyen Türkiye ve beraberinde artan iş hacmine yönelik kapasite planlama ve yatırım projelerini geliştirmenin yanı sıra, bölgemizde ihracat, ithalat yapan ve lojistik altyapıyı oluşturan bütün firmalara fayda sağlayacak yenilikler sunmaya devam edeceğiz. Bölgenin ticaret ve lojistik altyapısını güçlendirmek amacıyla dijital çözümlere yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Teknoloji alanındaki yatırımlarımızı müşteri entegrasyonu ve saha operasyonları otomasyonlarına odaklanarak sürdürüyoruz" dedi.