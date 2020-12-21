Son dakika | Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerinde bunu yapan yandı...

"TAZMİNAT HAKKANİYETLİ OLMAMIŞTIR"

Yargıtay kararında; fabrika çalışanlarının işe yeni başlayan personellere 'hayırlı olsun' demelerine karşın davacı usta başının çiçeği burnundaki personellere 'Allah kurtarsın' diyerek iş yerini kötülediğine dikkat çekildi.

Kararda; "Tanıklar, işyerine yeni gelen arkadaşlara kendilerinin hayırlı olsun dediğini davacının ise Allah kurtarsın dediğini ve bölümde başka firmanın ismini söyleyip şu kadar maaş veriliyordu dediğini ve tutanaklardaki imzanın kendisine ait olduğunu beyan etmişlerdir. Tüm dosya içeriği, tutulan tutanaklar ve dinlenen tanık beyanlarına göre davacının iş yerinde arkadaşlarına yönelik söylemleri ve hareketleri ile çalışma ortamını bozduğu, bayan çalışma arkadaşları ile ilgili söylediği sözlerin iş yerindeki çalışma ahlakına uygun düşmediği ve bu itibarla davacının iş yeri huzur ve sükunu bozan eylemlerinin sabit olduğu anlaşılmıştır.