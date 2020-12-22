DSİ: “18 yılda 8 bin 695 tesisi hizmete girdi”

DSİ'nin temiz su temini konusunda önemli çalışmalar ifa ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam etiklerini söyledi. Yüzlerce baraj, gölet ve hidroelektrik santralin işletmeye alındığını belirten Kaya Yıldız, toplam sulanan alan miktarını 66,9 Milyon dekara çıkardıklarını söyledi. Türkiye'de ziraî üretimin üçte ikisinin DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleştiğini ifade eden Genel müdürü kaya Yıldız, sulama projeleri alanında gayri safi millî ziraî gelirin 5 kat attığını kaydetti.

SON 18 YILDA 8 BİN 695 TESİSİ HİZMETE ALDIK

DSİ Genel Müdürlüğü'nün son 18 yılda devasa büyüklükte baraj, gölet, sulama tesisi, içme suyu ve arıtma tesisi, atık su arıtma tesisleri, hidroelektrik santralleri inşa ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız " Bu dönemde ülkemiz için su ve sulama yatırımlarında bütün imkânlarımızı seferber ettik ve son 18 yılda yaklaşık 254 milyar Liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda son 18 yılda; 600 baraj, 423 gölet ve bent, 1.457 sulama tesisi, 253 toplulaştırma projesi, 262 içme suyu tesisi, 21 atıksu tesisi, 590 HES, ve 5.089 taşkın tesisini olmak üzere toplam 8.695 adet tesisi hizmete aldık. Böylece; Sulamaya açtığımız alanlar ve toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimize yıllık 20,1 milyar Lira zirai gelir artışı sağladık" dedi.

2021'DE 394 TESİSİ HİZMETE SUNACAĞIZ

2021 Yılının Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 'Su ve Sulamada Hamle Yılı' ilan edildiğinin altını çizen Genel Müdür Kaya Yıldız,' Bu kapsamda 2021 yılında; 51 baraj, 39 gölet ve bent, 92 sulama tesisi, 44 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 16 HES, ve 137 taşkın tesisini olmak üzere toplam 394 adet tesisi tamamlayarak milletin hizmetine sunulacağını açıkladı.

791 MİLYON ZİRAİ GELİR ARTIŞI SAĞLADIK

2020 yılında ise yaklaşık 10,3 milyar Liralık yatırım yaptıklarını belirten Kaya Yıldız, bu kapsamda 2020 yılında; 15 baraj, 38 gölet ve bent, 75 sulama tesisi, 31 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 3 atıksu tesisi, 6 HES, ve 150 taşkın tesisini olmak üzere toplam 333 adet tesisi hizmete aldık. Böylece; Sulamaya açılan alanlar ve toplulaştırma çalışmaları neticesinde çiftçilere yıllık 791 milyon Liralık zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti.