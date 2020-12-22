SON DAKİKA HABERLERİ! İşte elektrik faturaları ve aboneliğinde yeni dönemin ayrıntıları! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

İNŞAAT BİTTİĞİNDE ALTYAPI HAZIR OLACAK

DAĞITIM şirketleri tarafından yeni inşaatların da bir sistem ile takip edileceğini vurgulayan Yılmaz, "Bir inşaatın bitimi ile elektrik alt yapısının hazır hale gelmesi için gerekli plan ve projeler hazırlanarak, yatırım çalışmaları dağıtım şirketi tarafından zamanında yapılacak. Bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek" dedi.