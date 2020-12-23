2.7 milyon hane daha elektriği ucuza alacak

Elektrikte abonelerin şirketlerle özel sözleşme yapmasına olanak sağlayan serbest tüketici limiti düşürüldü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararına göre 2021 yılı için serbest tüketici limiti bin 200 kilovatsaat olarak belirlendi. Yani 2021'de aylık elektrik faturası 75,11 lira veya üzerinde olan aboneler, serbest tüketici olabilecek.Geçen yıl bin 400 kilovatsaat olarak belirlenen serbest tüketici limitinin bin 200 kilovatsaate düşürülmesiyle birlikte yaklaşık 2.7 milyon abone daha serbest tüketici niteliğine kavuşmuş olacak. Böylece, Türkiye genelinde yıllık tüketimi bin 200 kilovatsaatin üzerinde olan tüketici sayısı 23.5 milyona çıkacak. Türkiye'de, yaklaşık 45 milyon elektrik abonesi bulunuyor.Serbest tüketici niteliği kazanan aboneler, serbest tüketici olmanın sunduğu tedarikçi seçme ve ikili anlaşmayla daha ucuza elektrik alabiliyor. İkili anlaşmalar, gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan ticari anlaşma olma özelliği taşıyor ve anlaşma şartlarını taraflar serbestçe belirleyebiliyor. Serbest tüketici hakkını kullanmak isteyen abonelerin kendilerine elektrik satmak isteyen şirketin lisanslı olup olmadığına dikkat etmesi önem arz ediyor.Tedarikçiler ikili anlaşmanın kurulmasından önce Tüketici Hakları Bilgilendirme Formu ve İkili Anlaşma Ön Bilgilendirme Formu ile tüketicileri bilgilendirmek zorunda. İkili anlaşmalar belirli süreli ve belirsiz süreli olmak üzere teklif edilebilecek, belirli süreli ikili anlaşmalar azami 3 yıllık yapılabilecek. Tüketiciler anlaşmanın kurulduğu ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cayma bedeli ödemeksizin cayma hakkına sahip olacak.EPDK tarafından, doğal gaz piyasasında gelecek yıl boyunca serbest tüketici olma sınırına ilişkin olan ve 2015'te alınan karar aynen uygulanacak. EPDK, petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2021'de uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi. Karara göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol için metreküp başına 5,26 lira, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 5,26 lira olarak belirlendi.