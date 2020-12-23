Atakaş Limanı rekora imza attı

2020 yılı başından itibaren ağırlaşan etkilerini dünya çapında gösteren Kovid -19 salgını sebebiyle global ticaretin her alanında yaşanan büyük zorluklar yaşanıyor. İthalat ve ihracatın hacimsel olarak yüzde doksanını deniz taşımacılığı yoluyla gerçekleştiren Türkiye de, limanlarda kapasite, teknoloji ve insan kaynağına yaptıkları kesintisiz yatırımlarla bu ticaretin gerçekleşmesine katkıda bulunuyor.

İskenderun Körfezi'nde 2018 yılı başında faaliyete başlayan Atakaş Limanı, gerek 200.000 DWT ve üzerindeki gemilerin yanaşmasına imkan veren boyut ve su derinliğine sahip iskelesi gerekse bu büyüklükteki gemilere en hızlı ve güvenli hizmetin verilmesine uygun büyüklük ve teknolojiye sahip vinçleriyle öne çıkıyor. Liman bu yatırımların sonucu olarak bugüne kadar tek gemi ile tek seferde yapılan en büyük hacimli kuru dökme yük ihracat yüklemelerine imza atıyor. Atakaş Şirketler Grubu Başkanı Recep Atakaş kırılan rekorlar nedeniyle teşekkür aldıklarını söyledi.

Liman, Kasım 2020'de gerçekleştirdiği bu güne kadar ülkemiz limanlarında yüklenen en büyük tonaj olan 176.000 tonluk ihracat yüklemesinden sonra, Aralık 2020'de de kırılması zor bir başka rekora daha imza attı. HEMINGWAY isimli, Liberya bandıralı 207.634 ton kuru yük taşıma kapasitesine sahip dev gemi 15 Aralık'ta yanaştığı Atakaş Limanı'nda 202.000 ton ihracat yüklemesi yapıldıktan sonra 19 Aralık günü limandan ayrıldı.

Brüt 50.000 tonluk günlük yükleme hızı, hava muhalefeti ve gemi kaynaklı duraklamalar düşüldükten sonra yaklaşık 57.500 ton/gün olarak gerçekleşirken, ülkemiz limanlarında yapılan ihracat yüklemeleri açısından ayrı bir rekor da kırılmış oldu. 207.634 tonluk taşıma kapasitesi, 300 metre uzunluğu ve 50 metre genişliği ile kuru yük gemileri arasında dünyada en üst sıralarda yer bulan HEMINGWAY'in Atakaş Limanı'ndan kalkış draftı 18,4 metre olarak kayıtlara geçti. Atakaş Liman'ı genel kargo, kuru dökme yük, hurda ve konteyner alanlarında hizmet verebiliyor. Yeteneklerini, kapasitesini ve hızını arttırabilmek, hizmetlerini çeşitlendirebilmek için yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.