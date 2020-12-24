2020 Borç yapılandırma için son başvuru tarihi ne zaman? KYK, Trafik cezaları, MTV, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Borç yapılandırma için vatandaşlar işlemlerini İnteraktif vergi dairesi ve e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor. Tarihin en kapsamlı yapılandırma kanunu olarak bilinen bu süreçte binlerce kişi şimdiden başvurularını tamamladı. Öte yandan vade sürecinde yapılan ödemelerde faizlerin büyük bir çoğunluğunun silinmesi gibi avantajlar sağlanıyor. Peki, KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? 2020 Borç yapılandırma başvuruları ne zamana kadar devam edecek? İşte detaylar…

BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR, BAŞVURU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

SGK, KYK, MTV, Trafik cezaları, vergi borcu yapılandırma başvurusu için vatandaşlar elektronik ortam üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tarihin en kapsamlı af yasası olarak gösterilen bu yasa birçok borcu kapsarken konuya ilişkin yapılan açıklamada başvuruların 31 Aralık tarihine kadar alınacağı ifade edilmişti.