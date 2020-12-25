Yerli SIM kart

TÜRK mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli SIM kartı tanıtıldı. Akıllı telefonlardan, giyilebilir teknolojilere, makinalar arası iletişimden birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacak eSIM 2021'den itibaren yaygın şekilde kullanılmaya başlanacak. Tanıtım toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "eSIM uygulamasıyla SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli çip marifetiyle, uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek. Bu teknolojiyle SIM kartlarının sağladığının üzerinde güvenlik ve koruma seviyesi sağlanabilecek. Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalacak, operatörlere ait hassas bilgilerin yaşam döngüsü tamamen Türkiye'de olacak. Böylece Türkiye'nin hassas verileri tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacak" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da mobil telekomünikasyon alanında 25 yıldan fazla kullanılan mevcut fiziksel SIM kartların yerine, artık cihazlara uzaktan yüklenebilen eSIM sayesinde mobil haberleşmede önemli bir adım daha atıldığını belirterek, "eSIM evimizdeki beyaz eşyadan tutun da işyerlerimizdeki cihazlara kadar her alanda hayatımızda büyük kolaylıklar sağlayacak" dedi. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da eSIM kapsamında gerekli yazılımları kendi geliştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi.Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketin altyapısını bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdiklerini belirtti. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, hatları da dijitalleştiren yerli ve milli eSIM çözümünü kullanıma sunduklarını bildirdi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise şunları söyledi: "Akıllı telefonlardaki yeni nesil dijital SIM kart eSIM'i bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizin hizmetine sunduk."TELEFONA takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart olmayacak. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret olacak eSIM'le artık yeni bir telefon numarası aldığınızda plastik SIM kartı telefonunuza uyumlandırmak zorunda kalmayacaksınız. eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya da olanak sağlıyor. eSIM'leriniz, telefonunuzun içine gömülü olduğundan asla kaybolmayacak ve hasara uğramayacak. Bu yüzden SIM kart değiştirmek için operatörlere ücret ödemeyeceksiniz. Operatör değiştirdiğinizde SIM kart değiştirmeniz gerekmeyecek. Akıllı telefon üreticileri SIM kart yuvalarını yıllar boyunca küçültse de, eSIM sayesinde SIM kart yuvası tarihe karışıyor.* Aboneler operatör değişikliklerini bayilere gitmeden yapabilecek.*Cihaz tedarikinden kaynaklı maliyetler ortadan kalkacak.* SIM özelliği, kullanılan araç ve cihazlardaki titreşim, darbe ve nem gibi problemlerden etkilenmeyecek.* SIM kartı almak, stoklamak, takmak gibi sorunlar bertaraf edilecek.* Sistem uzaktan erişimle yüklenebilecek.* Akıllı telefon üretiminde eSIM ile kazanılan alanlar pil ve diğer bileşenler lehine kullanılacak.* 6 milyardan fazla üretimi yapılan SIM kartların çevreye olan olumsuz etkileri ortadan kalkacak.* Hassas SIM kartı bilgileri yurtdışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak.* Aynı cihazda birden fazla abonelik birlikte kullanılabilecek.* Yurtdışı seyahatlerde, gidilecek ülkeye ait operatörden belli zaman dilimleri için bulunduğu ülkeden profil alınabilecek ve seyahat sırasında profili aktive ederek kullanılabilecek.* Cihazlara fiziksel SIM kart takılmadan, yazılım yoluyla uzaktan işletmeci profil bilgileri yüklenebiliyor ve yönetilebilecek.* İşletmeciye ait SIM kart alınmasına gerek olmadan, profil değişikliği yoluyla işletmeci değişikliği de cihaz üzerinden yapılabilecek.