Şirketlerin video içeriklere olan ilgisi her geçen gün artıyor

Zamanla yarışan ve şirketlerden gelen mesajlara, içeriklere gittikçe daha duyarsız ve ilgisiz kalan insanları etkilemek için video içeriklerin gün geçtikçe daha da önemli bir enstrüman haline geldiğini belirten Strong Medya Yapım Aş Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, artık iş dünyasında, şirketlerin, hedeflediği gurupların dikkatini çekmek, vermek istediği mesajı onlara net ve anlaşılır bir şekilde vermek ve onları ikna etmek için çok az ve sınırlı zamanları var. Google'in yaptığı bir araştırmaya göre insanların dikkat aralığı 8'sn nin altına düşmüş durumda. Bu kadar az bir zamanda istenilen etkiyi oluşturmak için video içerikler şirketlerin elini güçlendiriyor' 'dedi.Küreselleşme ve yeni teknolojik buluşlarla birlikte insanlar da bir değişim yaşadı. İnsanların medya tüketim alışkanlıkları bundan 10-15 yıl öncesine göre farklılaşmış durumda. Eskiden insanlara sadece gazete dergi televizyon gibi mecralardan enformasyon gelirken günümüzde ise insanlar kesintisiz bir medya saldırısı ve mesaj bombardımanı altında. İnsanlar artık önlerine çıkan iletileri incelemek şöyle dursun hiçbir aksiyon göstermeden silip atma gibi bir refleks geliştirmiş durumda. Bu nedenle de markalar hedef kitlelerinin dikkatini çekmek, mesajlarını iletmek ve onlarda istedikleri etkiyi oluşturmak için onların alıştıkları, sevdikleri ve istedikleri medya tercihleriyle onlara mesajlarını taşıması gerekiyor. Video içerikler tam da bu noktada markaların istedikleri hedeflere ulaşmasında büyük bir rol oynuyor. Çünkü günümüz insanı okumak yerine izlemeyi tercih ediyor. Artık uzun uzun ağdalı bir dil ile yazılmış metinleri okumak yerine varsa videosunu izlemeyi yeğliyor. Bir ürün hakkındaki videoyu izlemeyi tercih edenler, aynı ürünle ilgili açıklama metnini okumayı tercih edenlerin tam 4 katı. İnsanların bu tercihlerini şirketler kendi dijital kanallarında bulunan sayfa trafiğinden de somut bir şekilde görebildikleri için haklı olarak video içeriklere daha da ağırlık vermeye başladılar.Video içerikler sadece dikkat çekme veya ilgi uyandırma noktasında değil aynı zamanda ikna etme, markanın mesajını güçlü bir şekilde yansıtma konusunda da son derece başarılı. Bununla ilgili yapılmış birçok çalışma ve deney var. İyi bir şekilde prodüksiyon ve post prodüksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiş bir video çalışmasının diğer içerik türlerine göre hatırlanma oranı çok daha fazla olduğu görülmüş.Bu dönemde ulusal bir haber ve ekonomi kanalında iki televizyon programın yapımına başladık. Bunun yanında Konuta Yön Verenler, Dijital Açı ve Strong Bosses adında iş dünyasına dönük 3 haber sitesini yayın hayatına çıkardık. Şu anda bu sitelerimiz özgün içerikleri ve her geçen gün artan trafiğiyle dikkat çekiyor.Pandemi sürecinde, iletişim ve içerik yönetimi danışmanlığı yaptığımız marka sayısını iki katına çıkarttık. Hizmet verdiğimiz markaların sosyal medya hesaplarında,web sitelerinde kısaca dijital varlıklarında paylaşım yapabilmesi için özel video içerikler hazırlamaya devam ediyoruz. Pandemi bitimi organizasyonlarımıza devam edeceğiz.Geçtiğimiz yıl Hande Yener, Demet Akalın, Derya Uluğ, Ayşe Hatun Önal gibi sanatçılarımızın konser verdiği 3 büyük organizasyon gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise pandemi sürecinden dolayı yapacağımız organizasyonları ertelemek durumunda kaldık. Pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte, Hande Yener ve Serdar Ortaç'ın da sahne alacağı Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'ni gerçekleştireceğiz.