Son dakika haberi | Hükümetten yeni hamle: 200 bin TL'lik destek sağlanacak...

Türkiye'de yaklaşık 6.7 milyon riskli konut olduğunu söyleyen Bakan Kurum, 2021'de bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüme başlayacaklarını da söyledi.



FİKİRTEPE'YE YENİ TASARIM YAPILIYOR

İstanbul Fikirtepe'de yaklaşık 10 yıl önce başlayan kentsel dönüşüm sürecinde birçok proje müteahhitlerin finansal problemleri nedeniyle yarım kaldı. Bu projeler için geçtiğimiz ay müjde verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'ni tüm altyapılarıyla beraber yatırım değeri 5 milyar lira olan 15 bin konutun inşasına başlıyoruz. Emlak Konut GYO projelerin yeni tasarımı için çalışmalara başladı. Tek elden bir proje çalışması yapılacak ve inşaatlar etap etap tamamlanacak" diye konuştu.